Mercato : Arabie saoudite, Macron, Zahavi... Ces dernières révélations sur la vente de l'OM !

Publié le 13 juin 2020 à 17h30 par Bernard Colas

L'avenir de l'OM est un sujet qui revient avec insistance depuis plusieurs mois. Le club phocéen susciterait des convoitises, notamment du côté de l'Arabie saoudite, tandis que Frank McCourt ne s'opposerait pas à une vente. Cette semaine, le10Sport.com a alors fait le point sur la situation de l'Olympique de Marseille.

Alors que les premières rumeurs de transferts apparaissent à Marseille en vue du mercato estival, c'est un tout autre sujet qui fait vibrer les supporters de l'OM depuis quelques semaines. En effet, TMW a révélé au début du mois de mai que le club phocéen intéressait Al-Walid bin Talal et que des discussions se tenaient déjà entre les différentes parties pour le rachat de l'OM. Un supposé intérêt du membre de la famille royale saoudienne qui a fait fantasmer une grande partie des supporters marseillais, mais la réalité est bien différente. Dans des propos accordés à La Provence , un proche de Bin Talal assurait en effet il y quelques jours que le principal intéressé « n'achèterait pas » l'OM si Frank McCourt décidait de vendre. « Al-Walid est une rumeur infondée », a-t-il alors assuré. Malgré tout, la vente de l'OM est un sujet qui revient avec insistance dans les médias, et malgré les précisions de ce proche d'Al-Walid bin Talal, l'avenir du club paraît toujours aussi incertain.

McCourt à l'écoute, des discussions informelles sur le rachat de l'OM, mais...

En effet, plusieurs journalistes ont annoncé depuis les révélations de TMW que Frank McCourt avait bel et bien pour projet de vendre l'OM en cas d'offre satisfaisante. Cette semaine, le10Sport.com vous a alors apporté davantage de précisions sur ce dossier. Selon nos informations, l'Olympique de Marseille n'est pas officiellement en vente, mais l'homme d'affaires américain reste toutefois attentif à d'éventuelles offres à l'avenir si celles-ci atteignent un prix à son avantage, d'autant que le club se trouve dans une situation économique délicate aujourd'hui. Nous vous expliquions ainsi le 8 juin dernier que le rachat de l'OM était un sujet évoqué au sein des milieux autorisés, dans lesquels on retrouve des banques d’affaires spécialisées dans la recherche d’investisseur (ou des fonds d’investissement). Néanmoins, Al-Walid bin Talal n'est pas directement impliqué dans ce dossier, même si plusieurs de nos sources confirment qu’il y a bien eu des discussions autour de l’OM ces derniers mois n'impliquant que des intermédiaires, à savoir des personnes travaillant pour des fonds d'investissement, provenant notamment d'Arabie saoudite, et discutant avec l'entourage de McCourt afin de prendre des renseignements sur les plans et les exigences du Bostonien. Le 10 Sport précisait également qu'il y avait bien des représentants d’un fond saoudien qui s’intéressaient à l’OM, même si les discussions ne sont pas avancées, pour le moment.

Macron attentif à la situation ?

Malgré tout, l'OM se prépare à toute éventualité, et Jacques-Henri Eyraud a alors pu profiter de son réseau pour se faire. Le 12 mai, le10Sport.com vous avait notamment expliqué que le président de l'OM entretenait une bonne relation avec le chef de l'État Emmanuel Macron. Informé des échanges avec des représentants saoudiens, le président de la République aurait alors fait savoir qu’il pouvait mettre à sa disposition son réseau pour faire jouer ses relations ou accompagner le dossier si cela était nécessaire, à l'image de ce que Nicolas Sarkozy avait fait pour le PSG lors de l'arrivée de QSI dans la capitale.

