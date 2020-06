Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane victime d'un énorme plan pour Van de Beek ?

Publié le 13 juin 2020 à 17h00 par A.D.

Manchester United et le Real Madrid seraient à la lutte pour le recrutement de Donny van de Beek. Toutefois, l'intérêt des Red Devils pourrait n'être qu'une simple diversion. Explications.

Zinedine Zidane ne serait pas seul pour Donny van de Beek. En effet, le coach du Real Madrid serait en concurrence avec Manchester United pour le pensionnaire de l'Ajax. Selon les dernières indiscrétions de The Sun , les Red Devils seraient prêts à formuler une offre pour Donny Van de Beek et espéreraient conclure un accord aux alentours de 41M€ avec les Lanciers . Toutefois, la direction mancunienne aurait finalement décidé de lever le pied.

Solskjaer utilisé pour manipuler Zinedine Zidane ?