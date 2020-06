Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour cette piste de Zidane, ce sera 100M€ ou rien…

Publié le 13 juin 2020 à 12h00 par Th.B.

Dans le viseur de Zinedine Zidane, Kai Havertz ne sera pas facilement accessible. Conscient d’avoir une pépite dans ses rangs, le Bayer Leverkusen réclamerait 100M€ pour laisser filer son milieu offensif cet été. Le Real Madrid devra donc mettre la main à la poche.

Kai Havertz est sans contestation possible l’une des grandes satisfactions de Bundesliga cette saison. En plus de Jadon Sancho, Erling Braut Haaland, Alphonso Davies ou encore Achraf Hakimi, le milieu de terrain offensif du Bayer Leverkusen a su tirer son épingle du jeu dans cette ligue qui regorge de talents. Disposant d’un contrat courant jusqu’en juin 2022, Kai Havertz pourrait plier bagage cet été, d’autant plus qu’il cultiverait le désir de se lancer un nouveau challenge d’après The Athletic. Le Real Madrid a donc le moyen d’approcher le Bayer Leverkusen, le club merengue étant admiratif du profil de l’Allemand, comme le10sport.com vous l’a révélé, au même titre que les deux clubs de Manchester et Chelsea, toujours selon nos informations. Il faudra cependant mettre le prix.

Leverkusen très, voire trop gourmand pour Havertz ?