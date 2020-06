Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cadre du Real Madrid jette un froid sur Mbappé !

Publié le 12 juin 2020 à 18h15 par B.C. mis à jour le 12 juin 2020 à 18h19

Annoncé avec insistance au Real Madrid depuis plusieurs années, Kylian Mbappé semble promis à Zinedine Zidane dans les mois à venir. Néanmoins, Toni Kroos se montre très prudent sur l'arrivée supposée de la star du PSG.

Proche du Real Madrid en 2017, Kylian Mbappé a finalement rejoint Neymar au PSG cet été-là. Un véritable coup de tonnerre dont ne s'est toujours pas remis Florentino Pérez. Le président merengue compte sur le natif de Bondy pour en faire sa prochaine star et n'a pas lâché le morceau le concernant. Depuis de nombreux mois, la presse espagnole assure en effet que le Real Madrid fait le forcing pour convaincre Kylian Mbappé de ne pas prolonger au PSG afin de rejoindre rapidement la Casa Blanca . L'attaquant parisien n'est d'ailleurs pas le seul jeune espoir visé, puisque le 10 Sport vous annonçait notamment que Kai Havertz et Jadon Sancho étaient appréciés par Zinedine Zidane. Malgré ces intérêts, Toni Kroos se montre très prudent.

« J'ai entendu tant de noms qui devraient venir, et dans 80% des cas, les choses se sont passées différemment »