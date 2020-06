Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane va devoir se battre dans le dossier Camavinga !

Publié le 12 juin 2020 à 16h00 par La rédaction

Le Real Madrid ciblerait Eduardo Camavinga pour renforcer son milieu de terrain, mais le dossier risque de s’avérer compliqué avec la concurrence colossale présente dans ce dossier.

Zinédine Zidane aimerait avoir un nouveau milieu de terrain dans son effectif, capable de remplacer un Luka Modric vieillissant et d’évoluer aux côtés de Casemiro. Pour cela, le coach du Real Madrid a quelques noms de joueurs qu’il souhaiterait voir arriver dans son effectif. Parmi ces noms figure celui d’Eduardo Camavinga. Jeune milieu de terrain de 17 ans, le Rennais a impressionné cette saison pour ses premiers pas en Ligue 1. Des performances qui ont suscité l’intérêt du champion du monde 1998 au point que le Real Madrid passe à l'action et soumette une offre au Stade Rennais comme révélé par le10sport.com. Par ailleurs, Eduardo Camavinga attirerait également les convoitises d'autres clubs européens.

Camavinga affole l’Europe