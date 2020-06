Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros coup de tonnerre dans le feuilleton Camavinga !

Publié le 12 juin 2020 à 13h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de nombreux cadrons européens dont le Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait finalement décider de rester au Stade Rennais la saison prochaine.

Pour renforcer son milieu de terrain, Zinédine Zidane aurait ciblé plusieurs profils comme Paul Pogba qu’il désire depuis un an déjà, N’Golo Kanté que le Real Madrid aurait réactivé récemment et enfin Eduardo Camavinga, la jeune pépite du Stade Rennais. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 5 juin dernier, le club merengue a même formulé une offre de 50M€ + 10M€ de bonus dans ce dossier. Et même si le Real Madrid parait idéalement placé pour le jeune milieu de terrain français, l’avenir d’Eduardo Camavinga pourrait être vite réglé.

Camavinga ne souhaiterait pas quitter Rennes