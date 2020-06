Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Sergio Ramos annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 12 juin 2020 à 11h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2021, l’international espagnol du Real Madrid Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé son contrat du côté de la capitale. Cependant, son frère et agent, René, reste confiant…

L’avenir de Sergio Ramos reste toujours en suspens. Sous contrat jusqu’en juin 2021 du côté du Real Madrid, le capitaine des Merengues n’a toujours pas prolongé son contrat du côté de la Casa Blanca . A 34 ans, l’international espagnol semble être sur sa fin de carrière, malgré un niveau de performances toujours aussi impressionnant. Comme révélé par la presse espagnole ces dernières semaines, Zinedine Zidane travaillerait activement à sa succession, en cherchant quel défenseur central serait susceptible, à terme, de remplacer Sergio Ramos dans l’effectif. Cependant, Florentino Pérez continuerait de plancher sur la prolongation de son capitaine, et le clan Ramos reste confiant…

« Nous espérons qu’il prenne sa retraite au Real Madrid »

Ainsi, dans une interview pour Radio Marca , le frère et agent de l’international espagnol René Ramos revient sur l’avenir du capitaine des Merengues , affirmant que Sergio Ramos a un plan très clair pour son avenir. « Ça bouge beaucoup dans le football, mais il y a de très bonnes intentions des deux côtés. Nous espérons qu’il prenne sa retraite au Real Madrid, c’est son rêve et d’après ce que je comprends, c’est aussi le souhait du club » . Pas de dernier gros contrat avant un départ pour la MLS donc, malgré les récentes rumeurs à ce sujet envoyant Sergio Ramos à l’Inter Miami pour y retrouver son grand ami David Beckham. La position de Sergio Ramos est donc très claire : il veut terminer sa carrière au Real Madrid, et nulle part ailleurs. Florentino Pérez risque de devoir accélérer dans ce dossier, car le contrat de Ramos expire bientôt…

