Mercato - Real Madrid : Grosse avancée dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 9 juin 2020 à 8h30 par La rédaction

Contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2021, Sergio Ramos serait proche de prolonger un an de plus avec le club merengue.

Après 16 ans de bons et loyaux services, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid l’année prochaine. Le capitaine emblématique de la Casa Blanca verra effectivement son contrat prendre fin en fin 2021. Avec la piste Dayot Upamecano, Zinédine Zidane s’activerait d’ores et déjà en coulisses pour préparer sa succession. Toutefois, l’entraîneur du Real Madrid pourrait avoir une saison de plus pour trouver le remplaçant idéal à Sergio Ramos car le défenseur central de 34 ans devrait prolonger son engagement d’ici peu !

Accord trouvé pour prolonger ?