Mercato - OM : Pour cette piste estivale, Eyraud va devoir se montrer convaincant

Publié le 9 juin 2020 à 7h30 par Th.B.

Dans les petits papiers de la direction de l’OM, Mohamed Kudus n’est pas forcément en faveur d’un départ comme il l’a révélé ces dernières heures. Et son club du FC Nordsjaelland semble être sur la même longueur d’onde.

En proie à des difficultés financières et devant trouver le moyen de vendre pour 60M€ avant la fin du mois de juin pour être dans les clous du Fair-Play financier, l’OM devra être malin sur le marché afin de renforcer l’effectif en investissant le moins possible. C’est pourquoi la piste menant à Mohamed Kudus, milieu de terrain du FC Nordsjaelland où il est lié jusqu’en décembre 2021 serait une potentielle recrue de l’OM. Néanmoins, l’international ghanéen de 19 ans a assuré ne pas se pencher sur son avenir, à l’approche du mercato estival. Le directeur sportif du club danois est monté au créneau.

« Une partie de notre ADN est de vendre, mais… »