Mercato - ASSE : Un joli coup à 5M€ prend forme pour Puel !

Publié le 9 juin 2020 à 3h30 par A.M.

En difficulté financière, l'ASSE pourrait voir d'un bon œil l'approche de Lorient pour Franck Honorat. Un dossier qui pourrait se bouler pour près de 5M€.

Les plans de Claude Puel sont très clairs. Cet été, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne souhaite rajeunir son effectif en recrutant des talents prometteurs et à bas coût tout en cédant plusieurs cadres. C'est dans cette optique que Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans) ont débarqué et qu'Adil Aouchiche (17 ans) est la priorité pour la suite du mercato alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Mais un dégraissage est également envisageable et Franck Honorat pourrait faire partie des joueurs sur le départ et comme Manu Lonjon, Lorient a fait une nouvelle offre.

Honorat vers Lorient pour 5M€ ?