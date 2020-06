Foot - Mercato

Mercato : Laurent Blanc prépare du lourd pour son grand retour !

Publié le 8 juin 2020 à 19h00 par A.M.

Arrivé sur le banc des Chamois Niortais mi-janvier, Franck Passi ne poursuivra pas l'aventure la saison prochaine. Et pour cause, il devrait accompagner Laurent Blanc dans « un projet sportif très ambitieux cet été. »

Sans club depuis son licenciement du PSG en 2016, Laurent Blanc attend patiemment son heure. Passé proche de rejoindre Chelsea avant Antonio Conte, le Cévenol aurait surtout prendre la succession de Sylvinho sur le banc de l'OL en octobre dernier avant que Jean-Michel Aulas ne décide finalement de miser sur Rudi Garcia. Et d'ailleurs, suite à ces deux échecs, Laurent Blanc, toujours très ambitieux, se serait entouré de Jorge Mendes afin de retrouver enfin un banc. Et visiblement, le célèbre agent portugais n'aurait pas perdu de temps puisque le retour de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France se précise. Et c'est Niort qui a vendu la mèche. En effet, le club de Ligue 2 a révélé que Franck Passi, arrivé en janvier dernier pour tenter de sauver le club de la descente en National, ne poursuivrait pas l'aventure avec les Chamois. Et pour cause, l'ancien éphémère entraîneur de l'OM et du LOSC s'était engagé auprès de Laurent Blanc afin de le suivre dans son prochain défi en tant qu'adjoint. Le départ de Franck Passi est donc un gros indice sur l’imminence du retour de l'ancien coach du PSG sur un banc européen.

«Un projet sportif très ambitieux cet été» pour le duo Blanc-Passi ?

Interrogé par La Nouvelle République , Karim Fradin, président de Niort, révèle ainsi que « Franck était engagé moralement avec Laurent Blanc sur un projet cet été. On a quand même essayé de le faire revenir sur sa parole, mais tout à son honneur, il maintient sa parole envers Laurent Blanc . » Dans la foulée, par le biais d'un communiqué, le club de Ligue 2 a confirmé que « conformément à ce qui était prévu à son arrivée en Janvier 2020, il a donné sa parole à Laurent Blanc pour l’accompagner sur un projet sportif très ambitieux cet été. Nous avons essayé de le faire revenir sur cet engagement mais il n’a pas souhaité renier sa promesse et c’est tout à son honneur. Nous remercions sincèrement Franck et son adjoint Thomas Fernandez pour leur implication et le travail effectué au cours des derniers mois . » Reste désormais à savoir quel sera se projet ambitieux pour Laurent Blanc. Comme vous l'a révélé le 10 Sport ce lundi, le champion du monde 1998 vient déjà de refuser deux projets : le poste de sélectionneur des Émirats Arabes Unis et d’entraîneur du Fenerbahçe.