Mercato - PSG : Leonardo enfin fixé pour ce gros talent italien ?

Publié le 8 juin 2020 à 18h45 par La rédaction

Considéré comme l'uns des plus grands espoirs italiens, Federico Chiesa serait surveillé de près par plusieurs cadors européens dont le PSG. Leonardo s’était renseigné sur le dossier mais les dernières tendances ne seraient pas de bon augure pour le club parisien.

Auteur de 6 buts et 5 passes décisives en Serie A, Federico Chiesa verrait de nombreux cadors européens se renseigner à son sujet. L’ailier de la Fiorentina est un considéré comme un grand espoir en devenir et la Juventus, l’Inter Milan, Manchester United et le PSG sont intéressés par Chiesa. Des clubs qui pourraient prochainement passer à l’action au vu des récentes déclarations du président de la Fiorentina. « S’il veut partir, Chiesa pourra partir. Mais la Fiorentina doit y trouver son compte » a expliqué le président Rocco Commisso, lors d’une conférence de presse diffusée en streaming sur Internet. « C’est nous qui fixons le prix, mais Chiesa comme les autres joueurs de l’équipe, est exclusivement concentré sur les prochaines douze rencontres qui nous restent » . Des annonces qui ont ainsi fait bouger un club en particulier en vue d’un possible transfert.

Manchester United en pole position