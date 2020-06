Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Juve, Real Madrid... Que fera Pogba cet été ?

Publié le 8 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Désireux de quitter Manchester United cet été, Paul Pogba reste annoncé du côté du Real Madrid, de la Juventus ou encore du PSG. Selon vous, que fera l'international français cet été ?

Encore une fois cette année, Paul Pogba devrait animer le marché des transferts. Sous contrat jusqu'en 2021 avec Manchester United (le club anglais ayant tout de même la possibilité de le prolonger automatiquement), l'international français envisagerait toujours de plier bagage cet été. Il faut dire que Pogba a vécu une nouvelle saison difficile, avec seulement 8 matches disputés, de quoi l'inciter à aller voir ailleurs. Et cela tombe bien, comme l'été dernier, plusieurs prétendants sont à l'affût.

