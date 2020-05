Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Zidane contre-attaque pour Pogba !

Publié le 31 mai 2020 à 17h00 par Alexis Bernard

Si la Juventus a démarré des discussions avec l'entourage de Paul Pogba pour envisager un transfert, Zinedine Zidane aurait lui ainsi pris les choses en main afin de le faire venir au Real Madrid. Voici nos révélations.

L’heure du départ semble enfin avoir sonné pour Paul Pogba. A un an de la fin de son contrat avec Manchester United (le club dispose d'une autre année en option pour allonger son contrat jusqu'en 2022), le Français ne devrait pas être retenu, comme cela a été le cas l’été dernier alors que Zinedine Zidane l’attendait les bras ouverts au Real Madrid. Mais les Merengue ne sont pas seuls sur le coup puisque la Juventus, l’ancien club de Pogba, souhaite le faire revenir. A ce sujet, Le 10 Sport vous révélait que Mino Raiola avait débuté les discussions avec la direction turinoise afin d’étudier les possibilités de réaliser un transfert cet été. Une manoeuvre qui semble avoir incité Zinedine Zidane à s’activer pour enfin attirer Paul Pogba dans ses filets.

Zidane a parlé avec Raiola !

Selon nos informations exclusives, Zinedine Zidane se serait très récemment entretenu avec Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba. Ensemble, les deux hommes auraient fait le point sur la situation du milieu de terrain français, que Zizou veut absolument au Real Madrid. Depuis qu'il est revenu aux affaires, Zidane a fait de Pogba sa priorité et après avoir laissé passer l'opportunité de le récupérer l'été 2019, il ne compte pas s'incliner une seconde fois. Problème : les relations entre le président du Real Madrid, Florentino Pérez, et Mino Raiola, sont très froides. Et le dossier bloque principalement sur ce point, d'autant plus que Pérez n'est pas vraiment tenté par le recrutement de Pogba. En prenant en mains les choses, Zidane montre clairement son désir de ne faire Pogba cet été. Et pour appuyer son action, nos sources indiquent qu'Alain Migliaccio, l'homme qui gère les intérêts de Zidane, pourrait servir d'intermédiaire afin de convaincre Manchester United de lâcher le champion du monde.



De son côté, Paul Pogba souhaite partir. Si son rêve de rejoindre le Real Madrid est bien réel, celui de retourner à la Juventus l'est aussi. La piste PSG n'est pas à écarter, lui qui se laisserait volontiers séduire par la perspective d'intégrer l'équipe de Di Maria, Mbappé et Neymar. En plus de la signature d'un juteux contrat. Avec Mino Raiola, le duo travaille sur un départ à l'été 2020 depuis des mois. Et si Manchester United a fait barrage l'été dernier, il sera difficile de conserver Pogba dans ces conditions. Le risque de le voir partir libre dans un an est aussi grand que son désir de relever un nouveau défi.