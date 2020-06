Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jorge Mendes prépare un sale coup à 100M€ pour le Barça !

Publié le 8 juin 2020 à 15h00 par A.M.

Grande révélation de la saison du FC Barcelone, Ansu Fati ferait l'objet d'un pressing constant de Manchester United qui serait disposé à lâcher plus de 100M€ pour le joyau de La Masia. Et la situation commencerait à inquiéter les Catalans.

Il y a quelques jours, Sport révélait que Josep Maria Bartomeu avait repoussé une offre de 100M€ pour Ansu Fati, révélation de la saison catalane et présenté comme le futur crack du FC Barcelone. Il n'est donc pas étonnant que plusieurs clubs se l'arrachent. Et alors qu'il n'avait pas dévoilé le nom du club en question, le quotidien catalan a enquêté et affirme que Manchester United se cache derrière cette offre et serait prêt à frapper très fort pour récupérer Ansu Fati. Jorge Mendes serait également dans le coup, et visiblement, du côté de la Catalogne, l'inquiétude grandirait puisque le joueur issu de La Masia commence à s'impatienter concernant son temps de jeu, d'autant plus que le Barça cherche à se renforcer dans le secteur offensif. Et Jorge Mendes cherche une solution.

Mendes tenterait de place Ansu Fati à Manchester United