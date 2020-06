Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme perte financière assurée avec Neymar ?

Publié le 8 juin 2020 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 8 juin 2020 à 12h38

Recruté pour 222M€ en 2017 par le PSG, Neymar ne cesse d’alimenter les rubriques mercato en Espagne puisque le FC Barcelone rêverait de le rapatrier. Pourtant, selon une étude publiée par le CIES, l’attaquant brésilien aurait vu sa valeur sur le marché considérablement baisser ces derniers mois… Explications.

Lors du mercato estival 2017, le PSG réussissait l’un des plus gros coups de l’histoire en parvenant à arracher Neymar des griffes du FC Barcelone., quelques semaines avant de faire venir Kylian Mbappé en provenance de l'AS Monaco (180M€). Attiré pour la somme record de 222M€, l’international brésilien reste à ce jour le joueur le plus onéreux de l’histoire du mercato. Pourtant, ces derniers mois, le Barça n’a cesse d’afficher son envie de faire revenir Neymar en Catalogne, mais en cas de vente, le PSG ne devrait clairement pas faire l’affaire du siècle si l’on en croit les dernières estimations…

Neymar ne vaudrait que… 82,7M€ !

Dans un classement publié ce lundi et référençant les 100 joueurs les plus chers du marché actuel, le très sérieux Observatoire du football CIES ne positionne Neymar que dans le ventre mou du classement, puisque le numéro 10 du PSG ne vaut plus que 82,7M€ selon cette étude, en dessous de son compatriote brésilien Marquinhos (89.2M€). Tandis que son coéquipier Kylian Mbappé est en tête (259,2M€), Neymar se positionne très loin derrière d’autres stars offensives telles que Raheem Sterling (Manchester City, 194,7M€), Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 179,1M€), Marcus Rashford (Manchester United, 152,3M€) ou encore Mohamed Salah (Liverpool, 144,9M€). En clair, si le PSG venait à vendre Neymar, il serait déjà assuré de perdre gros par rapport à son investissement de départ.

