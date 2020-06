Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse catalane relance le feuilleton Neymar !

Publié le 8 juin 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Ces dernières semaines, l'agitation autour de l'avenir de Neymar était beaucoup trop calme. Mais ce lundi, le feuilleton concernant l'avenir du Brésilien a bel et bien été relancé. Et sans surprise, c'est la presse catalane qui a décidé de rouvrir ce dossier visiblement refermé trop tôt aux yeux des journalistes couvrant le FC Barcelone.

Le calme avant la tempête. Pour la première fois depuis bien longtemps, Neymar était mis à l'écart des rumeurs de transfert. Une situation assez rare pour le Brésilien habitué à se retrouver au cœur de toutes les discussions à l'approche de l'été et du mercato. Mais visiblement, Mundo Deportivo trouvait que ça faisait un peu trop longtemps que le numéro 10 du PSG n'avait pas fait les gros titres. Qu'à cela ne tienne, l'ancienne pépite de Santos est en Une de quotidien catalan ce lundi, et bien évidemment, c'est pour évoquer un éventuel retour au FC Barcelone, club qu'il a quitté il y a quasiment trois ans pour rejoindre la capitale française contre un chèque de 222M€. Et un an après un été démentiel marqué par des rumeurs insistantes au sujet des velléités de Neymar, le feuilleton est relancé par la presse catalane.

Un nouveau forcing de Neymar pour partir ?

Ainsi, Neymar est le sujet principal de l'édition du jour de Mundo Deportivo . Et pour cause, le quotidien catalan assure que le Brésilien n'a jamais changé ses plans, il veut revenir au FC Barcelone. Et il l'aurait même annoncé en grande pompe à ses coéquipiers les plus proches au sein du PSG. « Je veux absolument retourner au Barça », voilà en substance le message qu'aurait adressé Neymar à ses amis du vestiaire parisien. Il aurait profité de ses trois mois de confinement au Brésil pour réaffirmer sa volonté de partir, un an après son transfert avorté au Barça malgré plusieurs offres de l'écurie catalane pour son ancien poulain. Par conséquent, bien qu'il souhaite terminer en beauté son aventure au PSG, Neymar voudrait toujours revêtir la tunique blaugrana qu'il a portée entre 2013 et 2017.

Le Barça plus méfiant ?