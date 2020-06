Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait lâché une bombe sur son avenir en interne !

Publié le 8 juin 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 8 juin 2020 à 8h20

Le feuilleton Neymar est relancé par la presse catalane. Après plusieurs semaines de tranquillité, Mundo Deportivo assure que la star du PSG aurait fait part de sa volonté de retourner au FC Barcelone à ses coéquipiers les plus proches à Paris.

Durant l'été 2017, le Paris Saint-Germain réalisait l'impensable en levant la clause libératoire inscrite au sein du contrat de Neymar et fixée à 222M€. Depuis, la star brésilienne a eu du mal à justifier cet investissement enchaînant les blessures et surtout les velléités de départ. En effet, l'été dernier, le numéro 10 de la Seleçao a fait le forcing pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone trois ans après son départ. Les deux clubs n'ont toutefois jamais réussi à tomber d'accord, et après quelques semaines houleuses au Parc des Princes, Neymar a retrouvé son meilleur niveau petit à petit au point de se montrer décisif lors de la double confrontation face au Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et pourtant, son avenir fait toujours parler.

Neymar aurait confirmé sa volonté de retourner au Barça