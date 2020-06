Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar serait très confiant pour son départ !

Publié le 8 juin 2020 à 10h15 par A.M.

Alors que la presse catalane a relancé le feuilleton Neymar, le Brésilien serait plus confiant que l'été dernier au sujet de son retour au FC Barcelone, pour au moins deux raisons.

L'été dernier, Neymar a tout tenté pour retourner au FC Barcelone. En vain. En effet, la star brésilienne souhaitait quitter le Paris Saint-Germain et retourner au Barça trois ans après son départ en 2017. Mais les deux clubs n'ont jamais réussi à tomber d'accord malgré une offensive catalane avoisinant les 130M€ avec Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic et le prêt d'Ousmane Dembélé dans la transaction. Et pourtant, malgré cet échec, le numéro 10 du PSG serait bien plus confiant cet été qu'il y a un an au sujet d'un possible départ.

Neymar plus confiant que jamais pour son retour au Barça ?