Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour cette piste chaude à 40M€ !

En quête d’un gros renfort au milieu de terrain, Leonardo songe notamment à Ismaël Bennacer. Mais ce dernier devrait finalement rester au Milan AC plutôt que de venir au PSG…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité dimanche, le PSG est repassé à l’attaque pour le recrutement d’Ismaël Bennacer (22 ans). Après une première proposition de 30M€ qui avait été repoussée par le Milan AC, Leonardo est revenu à la charge en offrant pas moins de 40M€, et cette somme était censée se rapprocher des exigences du club rossonero pour un transfert de Bennacer au PSG. Finalement, la tendance serait bien différente…

Le journaliste italien Nicolo Schira indique via son compte Twitter que le Milan AC ne souhaite pas vendre Ismaël Bennacer et le considère comme étant intransférable pour cet été. D’ailleurs, le journaliste français Abdellah Boulma confirme lui aussi cette tendance en indiquant qu’une arrivée de Bennacer au PSG paraît « quasi improbable ». Leonardo va donc devoir se concentrer sur ses autres dossiers (Milinkovic-Savic, Pellegrini, Bakayoko…) pour renforcer l’entrejeu du PSG.

