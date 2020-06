Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar agacé par deux dossiers chauds de Leonardo ?

Publié le 8 juin 2020 à 0h15 par B.C.

Alors que le PSG peine à obtenir satisfaction dans les dossiers Aouchiche et Kouassi, le Qatar serait mécontent de cette situation.

Le PSG va peut-être perdre deux futurs grands joueurs dans les prochains jours. En effet, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche n'ont toujours pas signé pro avec leur club formateur et sont donc libres de s'engager où ils le souhaitent. Comme vous l'a confié le 10 Sport , l'ASSE est à l'affût sur Aouchiche, et Goal assure même que le club stéphanois serait proche de parvenir à ses fins. Concernant Kouassi, la tendance est un peu différente. D'après nos informations exclusives, le défenseur est sur les tablettes du Milan AC et a également été approché par le Real Madrid. Néanmoins, le titi parisien se verrait bien poursuivre au PSG.

Le Qatar agacé dans les dossiers Aouchiche et Kouassi ?

Quoi qu'il en soit, ces dossiers sont loin d'être réglés pour le PSG, et cela agacerait l'état-major à Doha. Soucieux de ce qui se passe au PSG, le Qatar serait mécontent de la situation liée aux deux espoirs du centre de formation révèle Abdellah Boulma sur son compte Twitter . Leonardo aurait donc la pression dans ces dossiers.