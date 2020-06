Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce sur Lautaro Martinez !

Publié le 8 juin 2020 à 0h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis de longs mois, Lautaro Martinez pourrait quitter l’Inter Milan cet été et rendre un très grand service à son ancien club.

Plus les jours passent et plus le dossier Lautaro Martinez semble avancer. Pisté par le FC Barcelone depuis de longs mois, l’attaquant de l’Inter Milan pourrait bien rejoindre le club catalan cet été. Même si le Barça venait à ne pas lever la clause libératoire de 111M€ du joueur argentin, le montant de cette éventuelle opération pourrait être très important. De quoi faire les affaires de l’ancien président de Lautaro Martinez...

« Ce serait merveilleux »