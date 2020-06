Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça en grand danger dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 7 juin 2020 à 11h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez sa grande priorité en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, sa stratégie pour arracher l’Argentin à l’Inter pourrait s’avérer dangereuse au point de tout simplement compromettre sa venue.

Bien qu’il soit en manque de moyens financiers, le FC Barcelone aurait décidé de s’attaquer à une piste des plus onéreuses afin d’assurer la succession de Luis Suarez : celle menant à Lautaro Martinez. L’attaquant de 22 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 111M€ à l’Inter qui sera active au cours des deux premières semaines du mercato estival. Cependant, le Barça n’aurait pas l’intention de débourser une telle somme et négocieraient intensément avec les Nerazzurri afin de revoir à la baisse le prix du natif de Bahia Blanca. Seulement voilà, l’écurie italienne ne se montrerait pas très collaborative dans la mesure où elle afficherait une position ferme, en témoigne les récents propos tenus par son directeur sportif Piero Ausilio qui expliquait que le seul moyen pour les Blaugrana de recruter Lautaro Martinez était de payer sa clause libératoire. Cependant, malgré cette conjoncture délicate, le FC Barcelone ne serait pas découragé et tenterait pas tous les moyens d’enregistrer la venue de Lautaro Martinez, quitte à la retarder le temps de disposer davantage de moyens financiers. Mais cette stratégie pourrait bien s’avérer très risquée pour le club catalan à en croire les derniers échos venus d’Espagne…

Le Real Madrid, Manchester United et Liverpool en embuscade pour Lautaro Martinez ?