Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande décision aurait été prise pour l’avenir de Luis Suarez !

Publié le 7 juin 2020 à 9h30 par H.G.

Alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2021 au FC Barcelone, Luis Suarez pourrait ne pas aller au-delà de cette année là avec le club catalan.

Arrivé en 2014 en provenance de Liverpool, Luis Suarez a écrit de belles pages de l’histoire récente du FC Barcelone, en composant notamment un magnifique trio avec Lionel Messi et Neymar jusqu’en 2017 et le départ de ce dernier au PSG. Celui qu’on surnomme El Pistolero a donc marqué l’histoire du Barça, mais toutes les belles histoires ont malheureusement une fin. En effet, à 33 ans, l’international uruguayen n’incarne plus l’avenir et est en plus victime d’un déclin physique clair depuis plusieurs mois. Cela aurait notamment poussé le FC Barcelone à travailler sur sa succession dès la prochaine fenêtre estivale des transferts en ciblant Lautaro Martinez. Et cette tendance actuelle pourrait pousser Luis Suarez vers un départ des Blaugrana encore plus tôt que prévu.

Luis Suarez ne devrait pas prolonger son contrat !