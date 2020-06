Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani aurait pris une décision tonitruante !

Publié le 7 juin 2020 à 8h45 par A.D.

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Edinson Cavani serait plus que jamais sur le départ. Le numéro 9 du PSG aurait refusé la proposition de contrat de l'Inter et devrait s'engager avec l'Atlético.

En fin de contrat le 30 juin, Edinson Cavani ne devrait plus défendre les couleurs du PSG la saison prochaine. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 4 juin, l'Inter a fait le pressing auprès du clan Cavani et en particulier auprès de son frère, Walter. Malgré leurs limites financières, les Nerazzurri - qui ne peuvent proposer qu'un peu plus de 7M€ annuels, soit la moitié du salaire actuel du Matador - ont tenté de convaincre Edinson Cavani de rejoindre la ville de Milan. En pole position sur ce dossier il y a encore quelques jours, Antonio Conte aurait éteint ses chances d'attirer Edinson Cavani vers le Giuseppe Meazza.

Edinson Cavani aurait snobé l'Inter pour l'Atlético