Mercato - PSG : L'avenir de Cavani toujours flou ?

Publié le 7 juin 2020 à 0h15 par A.C.

Edinson Cavani, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, ne semble pas encore savoir de quoi son avenir sera fait.

Avec l’achat de Mauro Icardi, l’avenir d’Edinson Cavani semble scellé. En fin de contrat, l’Uruguayen se dirigerait en effet vers un départ du Paris Saint-Germain. Mais pour aller où ? Le meilleur buteur du PSG souhaiterait continuer en Europe et, après l’Atlético de Madrid cet hiver, c’est l’Inter qui semble être la piste la plus sérieuse. Antonio Conte est un grand fan de Cavani, qu’il a déjà tenté de recruter lorsqu’il entrainait la Juventus et Chelsea.

Cavani sans nouvelles de l’Inter