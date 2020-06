Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce joueur du PSG qui prend position pour Pogba !

Publié le 6 juin 2020 à 22h00 par La rédaction

Dans le viseur du PSG mais aussi du Real Madrid, Paul Pogba a vu l'un de ses anciens coéquipiers, et aujourd’hui joueur du club de la capitale, prendre position pour son avenir.

Après avoir décidé de refuser toutes les offres pour Paul Pogba l’été dernier, les dirigeants de Manchester United devraient ouvrir les portes au milieu français pour un éventuel départ dans quelques semaines. Sur les tablettes de Zinédine Zidane depuis de longs mois, le champion du monde tricolore pourrait bien porter les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Comme vous l'a révélé le 10 Sport , l'entraîneur merengue a déjà discuté de cette éventualité avec Mino Raiola. Leonardo, directeur sportif du PSG, surveillerait également la situation du Français, même si sa priorité reste Sergej Milinkovic-Savic selon nos informations. Si rien n’est encore acté, Ander Herrera s'est prononcé surl’avenir de son ancien coéquipier à Manchester United...

« il est normal que Madrid ou tout autre grand club en Europe veuille le signer »