Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola aurait pris une première décision pour Alex Telles !

Publié le 6 juin 2020 à 21h45 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG mais aussi de Manchester City, Alex Telles ne serait pas la grande priorité de Pep Guardiola qui aurait un Français dans le viseur.

Dans le but de titiller Juan Bernat sur son côté gauche et de pallier le probable départ de Layvin Kurzawa en fin de contrat dans quelques semaines, le PSG s’est positionné sur Alex Telles. Si les discussions sont déjà à un stade très avancées, le club de la capitale n’a toujours pas trouvé d’accord avec le FC Porto. Comme révélé ce samedi 6 juin par le10sport.com, Manchester City est aussi rentré dans la course au Brésilien. Toutefois, sa possible arrivée chez les Skyblues serait conditionnée à un autre dossier...

Alex Telles en plan B !