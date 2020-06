Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Ruben Neves plaît à Tottenham !

Publié le 6 juin 2020 à 17h40 par Alexis Bernard

Pisté par plusieurs clubs, Ruben Neves (Wolverhampton) plaît particulièrement à José Mourinho, entraîneur de Tottenham.

Les joueurs de Wolverhampton ont la cote sur le marché des transferts. En plus de Diogo Jota et Adama Traoré, ce dernier étant notamment dans le viseur de Manchester City, Liverpool et Manchester United comme vous l'a récemment révélé le 10 Sport, Ruben Neves a également quelques prétendants prestigieux sur le marché. Selon nos informations, Tottenham est l'un d'eux. En effet, le milieu portugais géré par Jorge Mendes plaît beaucoup à José Mourinho. En cas de transfert cet été, Tottenham apparaît alors que comme la piste privilégiée pour le joueur de 23 ans. Affaire à suivre...