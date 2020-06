Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il encore se méfier de Wanda Nara ?

Publié le 6 juin 2020 à 17h30 par A.C.

Mauro Icardi est devenu un joueur du Paris Saint-Germain à part entière, mais son entourage pourrait bien réserver quelques surprises, pour l’avenir.

C’est tout un personnage. Top-modèle, star de téléréalité, consultante sportive et influenceuse reconnue, Wanda Nara a plusieurs cordes à son arc. Il y a plusieurs années, elle en a d’ailleurs ajouté une nouvelle, puisqu’elle a pris en main la carrière de Mauro Icardi, qui est également son compagnon. Depuis son entrée dans le monde du football, elle a d’ailleurs multiplié les sorties remarquées, participant notamment à la détestation des supporters de l’Inter pour son attaquant de mari, rapidement mis à l’écart. Depuis l’arrivée d’Icardi au Paris Saint-Germain l’été dernier, Wanda s’est montrée plus discrète, mais ce n’est pour autant que Leonardo peut avoir totalement confiance en elle. En effet, plusieurs sources ont assuré ces derniers mois que Wanda Nara n'a pas toujours servi les intérêt du PSG...

Wanda Nara peut-elle jouer un mauvais tour à Leonardo ?

Le 30 mais dernier, en pleine phase finale du feuilleton Mauro Icardi, Il Corriere dello Sport a en effet lâché une petite bombe. D’après les informations du quotidien, Wanda Nara aurait sérieusement songé à s’opposer au transfert définitif de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain. Et ce n’est que la dernière de plusieurs informations compromettantes ! Le 12 mars, Nicolo Schira parlait en effet de discussions entre l’agent et compagne d’Icardi et les dirigeants de la Juventus, un club auquel le joueur parisien a été régulièrement lié. Les dirigeants de l’Inter ont d’ailleurs appris de leurs erreurs, puisque la saison dernière, Wanda Nara aurait travaillé à l’insu des Nerazzurri avec la Juve, pour conclure un transfert surprise. Pour le moment, le danger semble s’être éloigné. Leonardo a tout de même dépensé plus de 50M€ pour Icardi et ne semble pas tenté par une vente. Cela est bien sur lié au départ toujours plus probable d’Edinson Cavani, mais également à la clause de 15M€ que le PSG devrait payer à l’Inter, en cas de vente d’Icardi à un club italien.

La famille Icardi s'installe en Italie