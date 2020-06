Foot - Mercato - PSG

Mercato : Ces joueurs qui pourraient rester encore un long moment au PSG

Publié le 6 juin 2020 à 15h30 par La rédaction

Déjà là depuis 2012 ou 2013, certains joueurs actuellement présents au PSG pourraient encore rester un long moment du côté du PSG, au vu de leur forme ou encore de leur contrat. Tour d’horizon.

Marco Verratti, arrivé au PSG en provenance de Pescara en 2012. Marquinhos, arrivé en provenance de l’AS Rome, un an plus tard. Thiago Silva, arrivé en provenance de l’AC Milan en 2012. Edinson Cavani, débarqué de Naples en 2013. Beaucoup de joueurs, toujours au PSG à l’heure actuelle, sont arrivés il y a déjà quelques années dans la capitale française. Et certains d’entre eux, qui disposent d’un contrat en or à Paris et d’un statut privilégié, pourraient encore rester un très long moment...

Marco Verratti, l’un des meilleurs à son poste

Arrivé de Pescara en été 2012, le désormais international italien est devenu un joueur emblématique du Paris Saint-Germain, et est désormais considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Année après année, il a su prouver que les espoirs placés en lui et prouver ainsi qu’il méritait un salaire XXL du côté de Paris. Désormais, il sera difficile pour lui de trouver mieux ailleurs, d’autant qu’il est bien implanté à Paris, avec sa famille. Malgré tout, le Real Madrid et la Juventus sont des noms souvent cités comme prétendants à un éventuel achat pour Marco Verratti, mais ce dernier ne devrait pas quitter Paris de sitôt. À 27 ans, il est dans la fleur de l’âge pour un milieu de terrain, et pourrait tout simplement devenir une légende à Paris, lui qui est sous contrat jusqu’en 2024...

Marquinhos, taille patron

Arrivé en provenance de l’AS Roma en 2013, Marquinhos a pris plus de temps pour réellement s’imposer à Paris. Aujourd’hui, Thomas Tuchel le préfère régulièrement à Thiago Silva, comme ce fut le cas lors du match retour du 8e de finale de Ligue des Champions disputé face au Borussia Dortmund. Puissant, très bon à la relance, ses qualités font de lui un défenseur central moderne parfait, voire même un très bon milieu défensif. Ainsi, le joueur du PSG, régulièrement capitaine, pourrait encore rester un long moment au PSG, alors que Manchester United et le FC Barcelone sont régulièrement sur son dos pour essayer de l’attirer. Avec le probable départ de Thiago Silva, Marquinhos pourrait devenir le nouveau taulier de la défense parisienne. Un statut qui lui est déjà promis depuis quelques années. Sous contrat jusqu’en 2024 également à Paris, il a tout pour s’imposer.