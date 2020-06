Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette piste de Leonardo, ça se compliquerait sérieusement

Publié le 6 juin 2020 à 21h15 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo qui cherche à renforcer l’entrejeu du PSG, Lucas Paquetá pourrait ne pas quitter le Milan AC cet été.

En marge du mercato estival, Leonardo semble s’être donné un objectif clair à remplir au cours de cette session des transferts : recruter un milieu de terrain. Pour ce faire, le directeur sportif du PSG multiplie les pistes et les prises de contact auprès des joueurs et des clubs concernés. Lucas Paquetá figure sur la liste de potentielles recrues du dirigeant parisien. Hormis la présence de Valence, la concurrence ne serait pas l’unique obstacle à se mettre en travers de la route du PSG et du joueur du Milan AC.

Paquetá pas sur le départ ?