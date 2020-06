Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale de Tuchel lâche un indice sur son avenir !

Publié le 6 juin 2020 à 19h15 par La rédaction

Alors qu'Ander Herrera est arrivé l'été dernier au PSG, l'Espagnol a avoué avoir déjà une idée pour la suite de sa carrière.

Arrivé au Paris Saint-Germain libre de tout contrat l’été dernier en provenance de Manchester United, Ander Herrera (30 ans) n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe de Thomas Tuchel (18 rencontres jouées, 1 but). Après une première saison compliquée en France, l’Espagnol pourrait déjà être poussé vers la sortie par la direction parisienne. En effet, Leonardo travaille pour recruter un milieu de terrain de classe mondiale et le nom de Sergej Milinkovic-Savic fait beaucoup parler. De quoi rapprocher Herrera de la sortie ?

« J’espère retourner chez moi »