Mercato - PSG : Ce gros coup de Leonardo validé par le vestiaire !

Publié le 6 juin 2020 à 14h15 par Th.B.

Dimanche dernier, le PSG a officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi après sa saison en prêt. Ander Herrera a tiré son chapeau à la direction du club qui avec cette signature s’est assurée de s’attacher les services d’un attaquant de classe mondiale sur le long terme.

Le premier gros coup de Leonardo sur le marché des transferts évoluait déjà au PSG cette année. Après une saison en prêt passée chez le champion de France, Mauro Icardi s’est engagé pour les quatre prochaines années avec le club de la capitale dimanche dernier après que le PSG et l’Inter aient trouvé un accord pour une indemnité de transfert de 50M€ hors bonus qui pourraient permettre à terme à l’Inter de rafler 6 ou 7M€ supplémentaires. Âgé de 27 ans, Mauro Icardi est une belle recrue pour Ander Herrera, compte tenu de son profil et des belles années qu’il a devant lui.

« Le PSG s’assure d’avoir un attaquant du top 3 pour les prochaines 6 ou 7 années »