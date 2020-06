Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Di Maria se livre sur l’intérêt du Barça !

Publié le 6 juin 2020 à 13h15 par Th.B.

À l’été 2017, le PSG et le FC Barcelone ont discuté pour l’éventuel transfert d’Angel Di Maria. Alors que le club de la capitale accueillait Neymar et Kylian Mbappé, l’Argentin est finalement resté à Paris bien que le Barça voulait le recruter.

Marquinhos, Thiago Silva, Marco Verratti… Ces dernières années, le FC Barcelone semble avoir régulièrement tenté de piocher au PSG. Hormis Neymar, pour qui le Barça pourrait tenter un nouveau coup inespéré cet été, compte tenu de la réalité économique actuelle, le club culé aurait fait des pieds et des mains à l’été 2017 pour recruter Marco Verratti. L’international italien n’aurait cependant pas été l’unique piste parisienne du FC Barcelone au cours de ce mercato qui a approché le PSG pour… Angel Di Maria !

« Le Barça a essayé de me faire venir »