Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal XXL avec Guardiola en préparation ?

Publié le 6 juin 2020 à 10h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens pour l’été prochain, Nelson Semedo devrait quitter le FC Barcelone durant le prochain mercato. Et les contacts avec Manchester City s’intensifieraient pour un échange avec Joao Cancelo…

L’avenir de Nelson Semedo semble s’écrire toujours plus loin du FC Barcelone. Annoncé dans le viseur du Benfica, du PSG ou encore de la Juventus et de l’Inter Milan, l’international portugais du Barça serait plus que jamais sur le départ, ce dernier n’ayant jamais réussi à s’installer durablement dans le onze des Blaugrana . Depuis quelques semaines, un potentiel départ à Manchester City est également évoqué avec insistance, une transaction incluant un certain Joao Cancelo, déjà courtisé par le Barça par le passé.

Des discussions qui s’intensifient pour Semedo