Mercato - PSG : Angel Di Maria fait une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 5 juin 2020 à 20h45 par La rédaction

En réponse à la question sur son futur au PSG, Angel Di Maria désire tout simplement achever son aventure en Europe avec la tunique parisienne.

Transféré au Paris Saint-Germain en 2015, après une aventure assez compliquée à Manchester United, Angel Di Maria reste un élément essentiel de Thomas Tuchel en attaque. L’international argentin arrivera néanmoins au terme de son contrat avec le PSG dans un an, alors que le presse italienne expliquait récemment qu’une prolongation ne serait pas au programme. Leonardo ne se serait pas manifesté auprès de l'entourage de Di Maria, et dans un long entretien à L'Équipe ce vendredi soir, El Fideo fait une grande annonce sur son avenir à Paris.

« Terminer ma carrière en Europe avec le PSG est la seule chose que je souhaite et que j'ai en tête »