Mercato - PSG : Une pépite de Tuchel ciblée par un gros club étranger ?

Publié le 5 juin 2020 à 19h45 par H.G.

Considéré comme un jeune à fort potentiel, Adil Aouchiche sera néanmoins libre de s’engager où il le souhaite le 30 juin prochain. Et si le PSG ferait tout son possible afin de le conserver, la situation du Parisien de 17 ans aurait conduit une grosse écurie européenne à tenter d’enregistrer sa signature.

Avec Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche fait partie des dossiers chauds présents sur le bureau de Leonardo depuis plusieurs mois. Tout comme le jeune joueur capable d’évoluer au milieu de terrain et en défense centrale, le milieu offensif de 17 ans verra son contrat aspirant au PSG expirer à la fin du mois de juin, chose qui pourrait lui permettre de rejoindre librement le club de son choix. Cependant, le club de la capitale n’aurait aucune intention de laisser sa jeune pépite filer et ferait tout son possible pour qu’il signe son premier contrat professionnel avec son club formateur. Seulement voilà, pour l'heure, les efforts du PSG seraient vains, surtout dans la mesure où GOAL a annoncé dernièrement qu’Adil Aouchiche se rapprochait de l’AS Saint-Etienne, à tel point que le natif du Blanc-Mesnil aurait d’ores et déjà passé une partie de sa visite médicale avec les Verts. Et dans le même temps, une autre écurie européenne n’aurait de cesse d’exercer un pressing sur l’actuel joueur du PSG afin de le convaincre de rejoindre ses rangs.

Après Coman et Rabiot, la Juventus serait prête à recruter Aouchiche !