Mercato - PSG : La seule recrue XXL de l’été devrait être…

Alors que le PSG a officialisé le recrutement de Mauro Icardi la semaine passée, le club de la capitale aurait beaucoup d’autres profils prestigieux à l’esprit. Mais selon toute vraisemblance, avec ses moyens financiers limités, Leonardo ne pourra pas faire d’autres coups d’envergure.

Edinson Cavani arrivant au terme de son contrat et étant bien parti pour quitter librement le PSG, Leonardo avait un choix à faire à la pointe de l’attaque. Et le directeur sportif du PSG, convaincu par la saison que vient de passer Mauro Icardi en prêt au Parc des Princes, a bouclé le recrutement définitif du buteur argentin. Cette opération, négociée pendant un certain temps avec l’Inter, avoisinerait les 50M€ (+8M€ de bonus) plutôt que le montant initial de l’option d’achat d’Icardi qui était fixée à 70M€. Le PSG a donc craqué sa tirelire dans ce dossier, mais faut-il vraiment s’attendre à d’autres coup de la même envergure dans les prochaines semaines ?

« La tendance n’est pas à des transferts à 50M€ »

Comme la totalité des clubs, qu’ils disposent de gros moyens financiers ou non, le PSG a été frappé de plein fouet par la crise du Covid-19 , et son mercato estival en sera forcément impacté : « Au-delà d’Icardi, la tendance n’est pas vraiment à des transferts à 50 M€ », indique d’ailleurs un connaisseur du club de la capitale ce vendredi dans les colonnes du Parisien . En clair, Mauro Icardi devrait être, sauf départ de Neymar ou de Kylian Mbappé qui semble aujourd’hui impensable, le seul gros renfort onéreux de l’été au sein du PSG. Et pourtant, Leonardo a ciblé d’autres priorités et entend bien attirer encore du renfort au Parc des Princes au cours du mercato estival…

Dégraisser pour espérer faire d’autres coups