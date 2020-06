Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une prolongation courte durée pour Cavani et Thiago Silva ? La réponse !

Publié le 5 juin 2020 à 12h15 par H.G.

Bien qu’Edinson Cavani et Thiago Silva arriveront au terme de leur contrat au terme de la saison en cours, le PSG pourrait tenter de les prolonger afin qu’ils terminent l’exercice actuel qui s’achèvera en aout avec la Ligue des Champions. Toutefois, pour l’heure, ces dossiers n’auraient pas réellement avancé.

Une page pourrait se tourner au PSG dans les prochaines semaines. Respectivement joueurs du club de la capitale depuis 2012 et 2013, Thiago Silva et Edinson Cavani arriveront au terme de leur contrat avec les pensionnaires du Parc des Princes à l’issue de la saison 2019/2020. Tout n’est pas encore perdu pour le capitaine du PSG âgé de 35 ans car, comme le10sport.com vous l’a révélé le 15 avril dernier, Leonardo a proposé à l’international brésilien de prolonger son bail pour une saison supplémentaire, bien que cette proposition ait été jugée insatisfaisante par celui qu’on surnomme O Monstro et son représentant. La donne est différente pour Edinson Cavani, et cela tout particulièrement depuis l’officialisation du transfert définitif de Mauro Icardi il y a bientôt une semaine. À 33 ans, l’avenir du meilleur buteur de l’histoire du PSG semble désormais s’écrire loin de la capitale française après l'exercice 2019/2020. Seulement voilà, la fin de saison n’interviendra pas aux dates habituelles du fait de la pandémie de COVID-19 ayant conduit à un décalage du calendrier, avec une Ligue des Champions qui se disputera en aout. Face à cette situation, la FIFA a recommandé aux clubs de prolonger les joueurs dont le contrat expire en juin prochain pour deux mois afin que ceux-ci puissent finir la saison avec leur club. Cependant, les choses ne seraient pas si simples au PSG…

« Pour l’instant, cela n’a pas vraiment été évoqué »