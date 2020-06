Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme bras de fer confirmé dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 5 juin 2020 à 10h15 par La rédaction mis à jour le 5 juin 2020 à 10h18

Alors que le PSG suit de très près le dossier Ismaël Bennacer, la bataille ferait rage pour le joueur du Milan AC.

Comme révélé par le10sport.com, le PSG penserait à Ismaël Bennacer pour renforcer son milieu de terrain. Le club parisien multiplie les pistes pour étoffer son entrejeu et l'international algérien du Milan ACen fait partie. En effet, Leonardo se serait bien positionné sur ce dossier en prenant contact avec l’agent du joueur. Si le PSG semble donc très intéressé par Bennacer, un autre cador européen serait également sur les rangs.

Manchester City à la lutte pour Bennacer