Mercato - PSG : Thiago Silva a une idée derrière la tête pour son avenir…

Publié le 5 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que le flou persiste toujours pour l’avenir de Thiago Silva, le joueur du PSG pourrait bien avoir un plan en tête pour la suite de sa carrière.

L’avenir de Thiago Silva n’est donc toujours pas scellé. En effet, le Brésilien est en fin de contrat avec le PSG. Et alors qu’une possible prolongation de contrat a été évoqué, une offre ayant même été formulée selon certains, un départ serait aussi bien possible. En effet, à 35 ans, le joueur de Thomas Tuchel pourrait accepter de relever un dernier défi en Europe. S’il a été question de possibles retrouvailles avec Carlo Ancelotti du côté d’Everton, Thiago Silva pourrait aussi très bien retourner du côté du Milan AC. Et visiblement, retrouver San Siro plairait bien à l’international auriverde.

Le clan Thiago Silva force pour des retrouvailles