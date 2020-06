Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rennes prend une decisions radicale pour M’Baye Niang !

Publié le 5 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que M’Baye Niang fait le forcing pour quitter le Stade Rennais, son comportement agacerait sérieusement Julien Stéphan, désireux désormais de se séparer de son attaquant.

« J’ai vu les déclarations de Niang sur Marseille. Je comprends son envie. Mais il est bien à Rennes aussi. On a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact . » Il y a quelques jours, Nicolas Holveck, président du Stade Rennais, tentait de calmer le jeu autour de M'Baye Niang, annonçait avec insistance du côté l'OM. A son tour, Julien Stéphan, le coach des Rouge et Noir, interpellait son attaquant : « Moi, ce que je dis simplement, c’est qu’on a besoin d‘avoir tout le monde complètement intégré dans le projet parce qu’à Rennes, si on n’est pas collectivement très bons, il y a d’autres clubs qui ont plus de moyens que nous. Si on veut contrecarrer cette différence, ça passe forcément par un état d’esprit irréprochable et une identification très forte au club . » Mais il semble bien que le technicien breton commence à saturer.

Stéphan très agacé par Niang