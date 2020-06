Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'Baye Niang ferait déjà le forcing pour rejoindre Villas-Boas !

Publié le 4 juin 2020 à 8h15 par B.C. mis à jour le 4 juin 2020 à 8h21

Grande priorité de l'OM pour renforcer le secteur offensif, M'Baye Niang se verrait bien sous les couleurs phocéennes la saison prochaine. D'ailleurs, l'attaquant du Stade Rennais aurait déjà vidé son casier au centre d'entraînement de la Piverdière.

Recruté l'été dernier par le Stade Rennais pour 15M€, M'Baye Niang a réussi son retour en France avec 15 réalisations avant l'interruption de la saison, et cela n'est pas passé inaperçu du côté de l'OM. Alors que le club phocéen est à la recherche d'un attaquant, le joueur de 25 ans fait office de priorité et aurait déjà échangé avec André Villas-Boas. L'Équipe annonçait il y a peu que le coach de l'OM aurait indiqué à l'attaquant sénégalais qu'il était prêt à changer de dispositif tactique s'il débarquer sur la Canebière cet été. De quoi le séduire, d'autant que Niang avait déjà ouvert la porte à un transfert à l'OM lors d'un entretien au CFC il y a quelques jours, et tout pourrait rapidement s'accélérer.

M'Baye Niang aurait vidé son casier à Rennes