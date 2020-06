Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gerard Lopez a fixé son prix pour Victor Osimhen !

Publié le 4 juin 2020 à 7h45 par H.G.

Courtisé par le Napoli, Victor Osimhen devrait quitter le LOSC cet été. Et les dirigeants lillois auraient déjà fixé de fortes prétentions pour laisser partir leur attaquant.

Auteur de belles performances avec le LOSC cette saison, Victor Osimhen devrait selon toute vraisemblance quitter Lille cet été, comme le10sport.com vous l’a annoncé le 26 mai dernier. L’attaquant nigérian de 21 ans donnera ainsi l’occasion au club présidé par Gerard Lopez de percevoir de conséquentes liquidités, comme a pu le faire l’été dernier Nicolas Pépé en rejoignant Arsenal contre 80M€. Mais cette fois, le départ de la pépite de la saison lilloise pourrait plutôt se produire du côté de l’Italie. En effet, si Chelsea a pris contact avec le LOSC pour recruter Victor Osimhen et son coéquipier Gabriel, le Napoli a déjà dégainé une première offre pour s’attacher l'attaquant, comme le10sport.com vous l’a annoncé le 30 mai dernier. Et si le challenge de Naples plairait tout particulièrement à Victor Osimhen, l’écurie italienne saurait désormais à quoi s’en tenir quant aux prétentions du LOSC pour laisser partir celui qui a été auteur de 13 réalisations et de 5 passes décisives en Ligue 1 cette saison.

Le LOSC demanderait 60M€ pour Victor Osimhen !

D’après les informations de Nicolo Schira, Lille demanderait 60M€ pour se séparer de Victor Osimhen cet été. Le journaliste italien confirme par ailleurs que le Napoli est bel et bien vivement intéressé par la perspective d'accueillir le Nigérian cet été, tandis que ce dernier souhaiterait signer un contrat de cinq ans assorti d’une rémunération fixée à 4M€/an. Affaire à suivre, mais quoi qu’il arrive, le LOSC parviendra à faire une belle affaire sur le plan financier avec Victor Osimhen. Arrivé en août 2019 contre 12M€, l’attaquant sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 rapportera très gros à Lille cet été, son prix ayant potentiellement plus que quadruplé en une saison de Ligue 1.