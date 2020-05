Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Osimhen toujours sur le départ !

Publié le 26 mai 2020 à 16h45 par Alexis Bernard

Selon les récents propos des représentants de Victor Osimhen, l’attaquant du LOSC devrait rester au LOSC la saison prochaine. Toutefois, Le 10 Sport est en mesure de vous confirmer que la tendance n’est pas celle-là pour l’attaquant nigérian de Christophe Galtier.

L’avenir de Victor Osimhen fait énormément parler. Auteur d’une excellente première saison sous le maillot du LOSC (13 buts en Ligue 1), le Nigérian a tapé dans l’oeil de nombreux clubs, notamment du côté de la Premier League. Après seulement un an dans le nord de la France, le protégé de Christophe Galtier pourrait déjà faire ses valises. Mais ces dernières heures, le clan Osimhen est venu rassurer les fans du LOSC. En effet, un de ses agents aurait assuré : « Victor Osimhen a informé à Lille qu’il ne souhaite pas quitter le club cet été malgré les offres. L’idée serait de jouer une autre saison sous le maillot lillois et faire ses preuves avant de quitter le Nord. C’est une décision qui a été communiquée au club ». Malgré cette sortie, ce n’est pas dit que l’ancien de Charleroi soit toujours là la saison prochaine.

La porte est ouverte à un départ !