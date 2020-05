Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier va pouvoir souffler pour Osimhen !

Publié le 26 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

En plus du FC Barcelone, Liverpool ou encore Chelsea s’intéressent de près à l’évolution de la situation de Victor Osimhen (21 ans). Néanmoins, le Nigérien a les idées claires pour son avenir à court terme.

Avec ses 13 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, Victor Osimhen (21 ans) a impressionné cette saison et a su combler le vide laissé par le départ de Nicolas Pépé dans le secteur offensif lillois. Avec le LOSC, l’attaquant nigérian a même inscrit 2 buts lors de la phase de poules de Ligue des champions. Déjà considéré comme l’un des meilleurs attaquants du championnat, Victor Osimhen est sur les tablettes du FC Barcelone, mais surtout sur celles de Chelsea et de Liverpool, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité ces dernières semaines. Osimhen restera cependant à Lille la saison prochaine, où il a déposé ses valises l’été dernier.

Selon l’un de ses représentants, Osimhen veut rester au LOSC