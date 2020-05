Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo accélère dans un dossier chaud !

Publié le 26 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Bien décidé à dénicher au moins un nouveau latéral droit afin de remplacer Thomas Meunier dont le contrat arrive à échéance, Leonardo s'active pour la succession du Belge.

Depuis quelques jours, Leonardo est sur tous les fronts. Il faut dire que le Paris Saint-Germain doit se renforcer dans différents secteurs de jeu. C'est ainsi que le directeur sportif brésilien est en quête d'au moins un milieu de terrain, un latéral gauche, mais également un ou deux latéraux droits. Sans oublier le dossier de l'avant-centre entre l'option d'achat de Mauro Icardi et la prolongation du contrat d'Edinson Cavani. Et en interne, ça commence à bouger sérieusement et le PSG s'active notamment pour un latéral droit.

Ça bouge pour Dodô et Castagne

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo apprécie Timothy Castagne. Mais la concurrence se renforce dans ce dossier puisque Tottenham se penche également sérieusement sur la situation du latéral belge dont le contrat à l'Atalanta Bergame prend fin en juin 2021. Et ce n'est pas tout. Toujours selon nos informations, le directeur sportif du PSG est également très intéressé par le profil de Dodô, mais le Shakhtar Donestk est très gourmand et réclame 30M€ pour son jeune brésilien qui a déjà fait l'objet d'une offre du Bayern Munich à hauteur de 20M€.