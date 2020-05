Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès est enthousiasmé par une piste offensive de l’OM !

Publié le 26 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que M'Baye Niang multiplie les appels du pied à l'OM, Pierre Ménès estime que l'attaquant du Stade Rennais serait une recrue parfaite pour le club phocéen.

Avant le départ d'Andoni Zubizarreta, M'Baye Niang semblait être la priorité offensive de l'Olympique de Marseille. Difficile aujourd'hui de savoir si c'est toujours le cas compte tenu du remaniement qui s'organise au sein de la direction de l'OM. Mais une chose est sûre, l'attaquant du Stade Rennais est toujours autant motivé à l'idée de signer à Marseille. « Rejoindre l'OM qui n'a pas beaucoup d'argent ? Si j'ai le projet sportif comme j'ai eu à Rennes, je peux baisser mon salaire parce que je vais prendre du plaisir et remporter des trophées », confiait même M'Baye Niang, visiblement prêt à tout pour aller à l'OM. Une piste qui plaît à Pierre Ménès.

Pierre Ménès veut un duo Benedetto-Niang