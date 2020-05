Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'Baye Niang fait un énorme appel du pied à Eyraud !

Publié le 24 mai 2020 à 21h15 par A.D.

M'Baye Niang figurerait sur les tablettes de l'OM en vue du prochain mercato. Le buteur du Stade Rennais a confirmé des contacts avec le club phocéen avant d'ouvrir grand la porte à un départ à Marseille.

M'Baye Niang est totalement pour un départ à l'OM. Auteur d'une saison brillante avec le Stade Rennais, le buteur sénégalais aurait séduit l'OM et l'OL. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, M'Baye Niang a également la cote en Espagne, où plusieurs clubs l'auraient déjà approché. Toutefois, selon nos informations du 9 mai, aucune écurie n'a dégainé d'offre pour l'ex-pensionnaire du Milan AC pour le moment. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche soir, M'Baye Niang s'est prononcé sur l'intérêt de l'OM. Comme il l'a lui-même confié, l'attaquant de 25 ans a déjà été contacté par le club phocéen et est emballé par l'idée de rejoindre la Canebière.

«L'OM ? C'est un club qui m'intéresse»